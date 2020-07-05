أخبار مصر | شاهد.. الصور الأولى من داخل متحف المركبات الملكية قبل الافتتاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الصور الأولى من داخل متحف المركبات الملكية قبل الافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور لمقتنيات متحف المركبات الملكية في برلاق والمقرر افتتاح خلال الفترة القادمة.

وقال افدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف يضم 42 عربة من العربات الملكية للأسرة العلوية، وبدأ العمل فيه منذ 2001 وتوقف عدة مرات.

وأضاف وزيري أن العمل توقف تمامًا في المتحف 2017 ثم استأنف المجلس الأعلى العمل فيه ليكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سوف يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق اليوم، حيث سيقف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.

وسيطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.

ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالمياً،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق،ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.

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ومعمل الترميم قد أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف ،قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول في أعمال الترميم وفريق العمل.

وفيات وإصابات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.