مصر | ضربات أمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات في المحافظات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربات أمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بطريق بلبيس_العاشر بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى –3 هواتف محمولة).

فيما تمكنت الأجهزة، من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهم (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة ).

ونجحت الأجهزة، في ضبط (شخصين "لهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما "توك توك" بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (220 جرام لمخدر الهيروين – 2 قطعة سلاح أبيض- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 دراجة نارية "بدون لوحات").

فيما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وضبط (شخصين) حال إستقلالهما "توك توك" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت الأجهزة، في ضبط (شخصين) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الماريجوانا "البانجو" وزنت 530 جرام - مبلغ مالى 10 آلاف جنيه – 3 هاتف محمول).

وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت 150 جرام- فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 19 طلقة لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، وبحوزتهما (كمية لمخدرالهيروين وزنت 360 جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول).

وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وجاء ذلك،إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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