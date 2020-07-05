مصر | ضبط أجنبيين لسرقتهما مركز تعليمي في المعادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أجنبيين لسرقتهما مركز تعليمي في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لسرقتهما أجهزة حاسب آلي من داخل مركز تعليمي بالمعادي.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بشأن اكتشاف سرقة (أجهزة حاسب آلي - أجهزة "آي باد") من داخل أحد المراكز التعليمية الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية " يعملان بالمركز المشار إليه).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما بالمركز محل البلاغ وعلمهما بوجود مبالغ مالية داخل المركز (رواتب العاملين وإيجار المبنى) اختمر في ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها، مُستغلين حيازتهما لنسخة من المفاتيح الخاصة بالسنتر، حيث توجهها للسنتر مُستقلان السيارة المضبوطة بحوزتهما وتمكنا من الدخول وباستخدام نسخة المفاتيح حوزتهما استوليا على ما يلي: عدد (5) جهاز حاسب آلي، وعدد (5) جهاز لاب توب، وعدد (29) جهاز أي باد، مبالغ مالية عبارة عن ( 23،500 ألف دولار أمريكي – 133،000 ألف جنيه).

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بشقة مُستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبإستدعاء المسئول عن المركز التعليمى، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.