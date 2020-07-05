مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقة سائقي الأجرة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقة سائقي الأجرة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة سائقي سيارات الأجره بالإكراه

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بالجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه (أجرة تاكسى) بمنطقة وسط المدينة، استوقفه عدد ثلاثة أشخاص (رجل وسيدتان "أدلى بأوصافهم التقريبية") بدعوى توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم فوجئ بقيام إحدى السيدتين بوضع قطعة قماش "إيشارب" حول عنقه من الخلف وشل حركته وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "مطواة"، وأجبروه على النزول من السيارة والتخلى عنها ولاذوا بالفرار، وأضاف المجنى عليه بأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير السيارة، أمكن تحديد مكان إخفائها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط العثور على السيارة أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وهم (عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة– سيدتان ومقيمين جميعًا بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة وإتهمهم بسرقته بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

Advertisements

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.