مصر | ضبط صاحب محل لإتجاره في المواد الكحولية بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب محل لإتجاره في المواد الكحولية بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، صاحب محل، لحيازته لسلاح ناري وزجاجات مواد كحولية بقصد الإتجار، بقصر النيل
فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية، مقيم بمحافظة البحيرة) حال إستقلاله إحدى السيارات، وعُثر بداخلها على التالى، بندقية خرطوش، وعدد (11) طلقة من ذات العيار، وعدد (2) بندقية ضغط هواء، وعدد (16) زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، مبلغ مالى.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازته لزجاجات المواد الكحولية بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.
وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر المراكز والأقسام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالدقي
تجارة مربحة.. بتلك الكلمات أدلى 4 عاطلين باعترافات لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي، وضبط بحوزتهم على 230 جراما لمخدر الحشيش، و25 قرصا مخدرا، وسلاح للدفاع عن أنفسهم، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، حيث يروجون للمخدرات على عملائهم بالمنطقة ويتواصلون معهم عن طريق الهاتف المحمول.
وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ.
بداية الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.
وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة".
وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسلاح الأبيض للدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.