مصر | ضبط صاحب محل لإتجاره في المواد الكحولية بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب محل لإتجاره في المواد الكحولية بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، صاحب محل، لحيازته لسلاح ناري وزجاجات مواد كحولية بقصد الإتجار، بقصر النيل

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية، مقيم بمحافظة البحيرة) حال إستقلاله إحدى السيارات، وعُثر بداخلها على التالى، بندقية خرطوش، وعدد (11) طلقة من ذات العيار، وعدد (2) بندقية ضغط هواء، وعدد (16) زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، مبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازته لزجاجات المواد الكحولية بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر المراكز والأقسام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالدقي