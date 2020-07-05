«صحة المنيا» تعلن إصابة 119 حالة بـ«كورونا» خلال 48 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، اليوم الأحد، إصابة 119 شخصًا بفيروس كورونا خلال اليومين السابقين، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي لتلقي العلاج.
فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي عن تعافي مصابين اثنين من الوباء وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، واستمرار الطاقم الطبي في علاج 85 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفي.
وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على الإجراءات الوقائية خاصة في مناطق ظهور الوباء والتجمعات والمصالح الحكومية والعامة، محذرا من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية.
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الوضع في مصر
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اصابات
74,035
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تعافي
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وفيات
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