شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 2000 قطعة جلد حمير محظور تصديرها عبر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة برئاسة مصطفي الغرباوي مدير عام الجمرك محاولة تهريب كمية من جلود الحمير المحظور تصديرها بموجب قرار وزير التجارة والصناعه رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١ وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية عندما قامت شركة «س٠ع٠م.ع» بفتح البيان الجمركي رقم 9289 لسنة 2020 لتصدير عدد 1000 قطة جلدة من جلود الحمير الخام المملح، وتقدمت بفاتوره وبيان عبوه بعدد 1000 جلدة وموافقة الحجر البيطري بالدخيلة على تصدير 1000 جلدة خصما من الكوته السنوية لهذا الصنف المستثناة بقرار وزير التجارة والصناعه رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٢ من الحظر بعد الحصول على ترخيص بالتصدير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وذلك لأن الجلود الخام محظور تصديرها بموجب قرار وزير التجارة والصناعه رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١.

وفور دخول الحاوية ٤٠ قدم رقم ٩٢٨٣١٤/٠ إلى داخل الدائرة الجمركيه لإنهاء الإجراءات الجمركية من كشف ومعاينة باللجنة الجمركيه المكونة من رفاعة زكي مأمور التعريفة ونشأت عثمان مأمور الحركه ومصطفى قاسم مدير الحركه بإشراف عزت عبدالرحيم مدير إدارة الحركه (في جو تسوده الروائح الكريهة المنبعثة من داخل الحاوية) تم حصر العدد ليتضح أن العدد 2000 جلدة بالزيادة الضعف عما ورد بالمستندات والموافقة البيطريه والكميه المخصمه من الكوته السنوية وعليه يكون هناك عدد ألف جلد مهربة وغير واردة بالمستندات والموافقات وذلك بالمخالفة لقراري وزير التجارة والصناعه رقمي ٣٠٤ لسنة ٢٠١١، ٦٩٢ لسنة ٢٠١٢ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة التحفظ على الرساله واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدمت الشركة المصدرة بطلب التصالح وقامت بسداد التعويضات المقررة وقدرها 132 ألف جنيه بالقسائم أرقام ٣٨٠٠١٣، ٣٨٠٠١٤ حرف أ مجموعة رقم ٩٠.