شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: 305 سلع زراعية تغزو 160 دولة رغم أزمة كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه رغم ظروف فيروس كورونا إلا أنه تم فتح أسواق 7 دول جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ، وإجمالى ما تم تصدير من بداية العام الحالى وحتى الآن تجاوز 3,5 مليون طن وحوالى 305 سلعة زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة فى جميع قارات العالم، كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت فى العام الأخير حوالى 5 مليار دولار تمثل حوالى 20% من اجمالى الصادرات السلعية المصرية.

وأضاف السيد القصير، خلال تقرير إنجازات الوزارة، أن هذه الخطط تستهدف زيادة الصادرات الزراعية البالغة حوالى 5.5 مليون طن العام الماضى بالمقارنة بحوالى 3،8 مليون طن فى العام السابق، موضحا أنه تم بذل الجهود فى سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتوكيد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم حديث افتتاح وحدة على أحدث مستوى بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البنى فى البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات فى المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض ، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفورى ، له.

Advertisements

كانت وزارة الزراعة افتتحت وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، والتى تعتمد على احدث التقنيات لمتابعة المساحات الشاسعة المنزرعة بالمحصول.

واستعرضت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، آليات عمل الوحدة الجديدة، والتى تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، لافتة إلى أن الهدف من انشائها يأتى نظرا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البنى سنويا اضافة إلى بعد المسافات بين المزارع و اختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى هذه التقنية تطبق فى العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد فى وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، إنخفاض مستوى الماء بالأراضى ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن إستخدامها فى دراسة التوسع الزراعى وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتى يتم إضافتها للرقعة الزراعية.