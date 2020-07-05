شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فرش وتجهيز فصول دراسية بـ1095550 تختة منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم دعم منظومة تطوير التعليم التى بدأتها الوزارة عام 2018، 2019، بـ" 123000 تختة ومقعد لفصول الصفين الأول والثانى الابتدائى و7659 لفصول مرحلة رياض الأطفال.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ 2014، تم تجهيز وفرص جميع المدارس والمشروعات التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة والتى تخطت 68 ألف فصل بقرابة 1095550 تختة ومقعد، مع احلال للتجهيزات المتهالكة لقرابة 233051 تختة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت ما تم إنجازه وإضافته فى الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه، موضحة أن عدد الفصول التى تم بنائها من 1 يوليو 2014 68150 فصل دراسى لتقليل الكثافات الطلابية وجارى إنشاء 17296 فصل، إضافة إلى 14572 أعمال صيانة منذ 2014،2015.

Advertisements

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ودخلت الخدمة التعليمية وجار تجهيز 3 مدارس أخرى ليصل الإجمالى إلى 18 مدرسة للمتفوقين فى المحافظات المختلفة

وأشارت إلى أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حيث تم إنهاء من تنفيذ 45 مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل 41 مدرسة وتم تشغيل 35 مدرسة في 2019/2018، كما تم تم تشغيل 6 مدارس في العام الدراسى الحالى وجاري تنفيذ 8 ، حيث تطبق عليها معايير الاستدامة الاقتصاد الأخضر "ومستهدف فتح 13" مدرسة ياباني بمعدل 322 فصل بطاقة استيعابية 12880طالب في العام الدراسى المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوسع فى إنشاء المدارس الدولية الحكومية (بواقع 13مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل تطبق نوعين من المناهج في ثلالث مدارس الاول ( مدرستان في عام 2014 حيث تطبق مناهج البكالوريا الدولية " IB " هي : المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج ( تاريخ الانشاء.