شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراُ لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر، حيث ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبى.

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ، و قام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وإنتشال عدد (304) لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر.

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هذا وتواصل القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.



