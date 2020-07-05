"اكتب سؤال تمنيته وأجب عنه بأسلوبك" فى امتحان بآداب حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اكتب سؤال تمنيته وأجب عنه بأسلوبك" سؤال اساسى في امتحان طلاب قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة حلوان،ومخصص له 10 درجات ، وهو ما آثار حالة من الجدل بين الطلاب حيث اعتبر الطلاب أن السؤال كان بمثابة مفأجاة مؤكدين أن الدكتور يهدف إلى التيسير عليهم والتخفيف عنهم.

وقالت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، إن السؤال الذى وضعه الدكتور شادى الكردى في امتحان قسم اللغات الشرقية بالكلية الأمس، يأتي في ضوء المقرر الدراسى للطلاب حيث أن الدكتور وضع السؤال مصحوب بعبارة في ضوء ما درست ، وهو ما لا يعد خروجا عن المنهج الدراسى.

وأضافت الدكتورة سهير عبد السلام في تصريح لـ" الخليج 365" أن إدارة الكلية لم تطلع مسبقا على الامتحان وأن ذلك يأتي في إطار تطبيق القانون حيث أن أستاذ المادة المسؤول عن وضع الامتحان ومن اختصاصه .

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وأوضحت عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، أنها تواصلت مع الدكتور شادى الكردى واضع الامتحان بشأن السؤال ، وأنه أفاد أن الامتحان يأتي في إطار التيسير على الطلاب وفى ضوء المنهج الدراسى موضحة أنه وجهت له اللوم بحيث يكون السؤال أكثر تحديدا.