شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية: 12 مصابا جراء إطلاق نار فى ملهى ليلى جنوب كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة جرينفيل جنوب ولاية كاليفورنيا.، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

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