شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الديكتاتور العثمانى وأمير الإرهاب لغزو سرت الليبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة خاطفة للعاصمة القطرية الدوحة للقاء أمير الإرهاب تميم بن حمد بن خليفة، للحصول على دعم وتمويل للمليشيات الإرهابية في ليبيا. Advertisements نرصد في هذا الفيديو تفاصيل اللقاء وشرط تميم لدعم القاعدة العسكرية التركية في ليبيا.

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