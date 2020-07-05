شكرا لقرائتكم خبر عن 49500 طالب يؤدون امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفع جامعة عين شمس ، حالة الطوارئ ، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجارى ،باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

واستعداد لامتحانات الفرق النهائية، اتخذت جامعة عين شمس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد ، ووفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى و وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

ومن المقرر أن يخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة ، على أن تتراوح فترات الامتحانات فى اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما فى ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض ) ، أو فترتان كما فى كليات (الطب - الحاسبات و المعلومات- الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق) ، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات ).

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وسيصل متوسط عدد الطلاب فى الفترة الواحدة بالكليات ما بين 200 - 1200 طالب تقريباً وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وحرصت إدارة الجامعة على تنفيذ حملة تطهير و تعقيم شاملة لكافة الأبنية و مشتملاتها وملحقاتها بالإضافة إلى اللاندسكيب و الحرم الجامعى و الممرات و جميع المداخل و المخارج، كما تمت مراجعة كافة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء (مدرجات – قاعات وسكاشن – معامل – ممرات) .

ومن بين الإجراءات الاحترازية أن يتم استقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد دخول اللجان بساعة وذلك من خلال العديد من المنافذ بكل كلية تجنباً لحدوث أى تزاحم ، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان و تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى للدخول والخروج.

كما تم التشديد على ضرورة إلتزام السادة الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالاضافة إلى قياس درجة حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مستقل داخل الكلية بعيداً عن أماكن الطلاب ، مع التأكيد على عدم تعرض الملاحظين أو العمال لأى عزل أو حجر صحى خلال الثلاث أسابيع السابقة للعمل وإقرارهم ذلك ما أمكن ، بالإضافة لتقليل التعامل لأدنى حد بين الملاحظين والعمال مع الطلاب، فضلاً عن تكليف العمال بالتطهير الدائم لدورات المياه والحفاظ بصفة مستمرة على نظافة الكليات.