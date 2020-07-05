شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تعقيم مؤسسات خدمة الجمهور وتوزيع المساعدات للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر المصرى تقريرا حول تدخلات الهلال الأحمر للأسبوع الثالث عشر على التوالى فى لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التى تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى أن فرق الهلال الأحمر المصرى قامت هذا الأسبوع بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد المجهزة لصرف المعاشات بإجمالى 67 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوى فى تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

وأضاف الناظر أنه تم تنظيم 93 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى للحد من مخاطر انتشار العدوى بإجمالى 18400 مستفيد.

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كما قامت فرق متطوعى الهلال الأحمر بتنظيم 7 حملات استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة فى المحافظات بإجمالى 1400 مستفيد.

ونفذت فرق المتطوعين 36 تدخلا إغاثيا للمناطق المصابة والمتضررة، وتتنوع هذه التدخلات ما بين تقديم المواد الغذائية والإسعافات الأولية وبلغ عدد المستفيدين هذا الأسبوع 7200 مستفيد.

يقدم الهلال الأحمر المصرى خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسى والتى بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322وذلك من خلال متطوعى وحدة الدعم النفسى .

تم تنفيذ تلك المهام من خلال 754 متطوعا يوميا بإجمالى 5664 ساعة عمل.