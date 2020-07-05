شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 11 رحلة دولية لمطار القاهرة تقل 1360 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وصول 11 رحلة طيران دولية، علي متنها 1360 راكبا قادمين من عدة وجهات أوروبية وعربية وإفريقية، وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن المطار استقبل 4 رحلات دولية لمصر للطيران من الإمارات وإثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية ، وعلي متنهم 578 راكبا ، كما استقبلت صالات الوصول بالمطار رحلة لخطوط الطيران النمساوية وتقل 151 راكبا ، ورحلتين لطيران الخليج عليهم 182 راكبا ، ورحلة لشركة أير كايرو قادمة من الأردن وتقل 174 راكبا ، ورحلة للعربية للطيران قادمة من السعودية وعليها 110 راكبا ، ورحلة لشركة تاركو قادمة من السودان وعليها 120 راكبا ، كما استقبل المطار رحلة للخطوط الإثيوبية وعلي متنها 45 راكبا ، وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.