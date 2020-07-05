شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: تذاكر البارون تنفد يوميا والجمهور طالبنا بزيادة العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد العنانى وزير السياحة والأثار أنه استمع لملاحظات عديدة خلال اليومين الماضيين عن تحديد تذاكر دخول قصر البارون، وأن الجمهور يطالب برفع الأعداد لأن بعضهم لا يتمكن من الزيارة بسبب نفاذ التذاكر المقررة.

وقال العنانى: "هذا الكلام يسعدنى جدا لأنه دليل على إقبال المصريين لزيارة القصر وشهادة نجاح للأثريين فى عملهم، ولكن تحديد تذاكر البارون بهدف الحفاظ على صحة الزائرين"، مشيرا إلى أنه قد يمد ساعات فتح المتحف لفترة اضافية بعد 15 يوليو.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمتحف المركبات الملكية اليوم والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ان تكلفة ترميم متحف المركبات الملكية بلغت 63 مليون جنية، حيث بدأت اعمال الترميم فى 2017 وكان يعانى من عملية إهمال كبيرة وتشوين للعربات والعجلات الاثرية، ثم قام المسئولين عن الترميم بعمل عظيم.

ولفت العنانى إلى إن أزمة كورونا تركت أثر عميق في القطاع السياحي حيث تجاوزت الخسائر المليار دولار، وأوضح أن تلك الخسائر نتجت عن فترة التوقف في الحركة السياحية والتي ضربت العالم كله بسبب جائحة كورونا.