شكرا لقرائتكم خبر عن القمر وكوكبا المشترى والزحل فى لوحة سماوية تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل القمر اليوم الأحد 5 يوليو 2020 عند الساعة (04:44 صباحاً بتوقيت جرينتش) مرحلة البدر المكتمل ، ويزين سماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس.

وسيلاحظ أن القمر باللون الوردى أو البرتقالي وذلك بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى اعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

وبعد إرتفاع القمر فوق الأفق سيلاحظ أنه في حالة اقتران مع كوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي وسيفصل بينهما درجتان وبالقرب منهما كوكب زحل وجميعها منتظمة في مثلث سماوى مشاهد بسهوله بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

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وقوع القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، ولكنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا هذه الليلة 378.000 كيلومتر في حين أن المشتري يبعد 621 مليون كيلومتر.

وكوكب المشتري سيبدو للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء وعند رصده بالمنظار أو التلسكوب سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى اقمار غاليليو، حيث تبدو كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس .

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.