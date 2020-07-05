شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استنباط أصناف من القمح والذرة والأرز عالية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،إن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى مجال التنمية الزراعية والامن الغذائى منها قيام مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر و الأرز عالية الانتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف "القصير" ، خلال تقرير عن إنجازات وزارة الزراعة ، أنه تم الاسراع فى تنفيذ كارت الفلاح والذى سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الانتاج من تقاوى محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وكذلك ضبط الحيازات الزراعية ، وقد تم إطلاق الكارت فى محافظات ( الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج، البحيرة ، الشرقية ) تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية ، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى إتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد كافة مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمى ، وأيضاً منع تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات فى مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل .

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،أكد أن الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة اساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى ( حوالى 15 % ) وفى الصادرات السلعية (حوالي20% ) وفى القوى العاملة ( حوالى 25% ) ، فى اطار احتفالات مصر بذكرى ثورة يونيو المجيدة وتزامنا مع مرور 6 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولة حكم البلاد.