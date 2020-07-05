شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 1.6 مليار جنيه حجم تمويل مشروع البتلو واستمرار دعم المربيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لزيادة انتاج اللحوم والاستثمار، وتحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء، أعلن المجلس القومى لإحياء مشروع "البتلو" بوزارة الزراعة عن استمرار دعم صغار المزارعين و المربيين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، والتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعى زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، وذلك في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيواني والداجني تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو – والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالي 1,6مليار جنية حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزارع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق اكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية.

فيما أكد تقرير إن الدولة تقدم جميع التسهيلات لمنح قروض "البتلو"، حيث يهدف المشروع الى حماية عجول "البتلو" من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، بما يحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء ، ويتم عمل معاينة للرغبين فى الحصول على قروض مشروع البتلو من خلال لجنة ثلاثية تضم الطب البيطرى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، والبنك الزراعي المصرى وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة، وإتاحة الفرصة لكل من يريد أن يستفيد من مشروع "البتلو" اذا انطبقت عليه الشروط.