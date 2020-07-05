شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إحالة 18 موظفاً بـ«الإسكندرية الأزهرية» للتقاعد لبلوغهم سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيل 18 موظفا بالمنطقة الأزهرية في الإسكندرية إلى التقاعد لبلوغهم سن المعاش خلال يونيو الماضي، بينهم 8 سيدات.

وقدم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الشكر لهم مؤكدا أنهم قدموا دورا كبيرا في إنجاح العملية التعليمية خلال فترة عملهم، فضلا عن العطاء والتفانى في أداء العمل.

ونشرت المنطقة أسماء المحالين إلى التقاعد، وهم:

جابر مهران أحمد موجه رياضيات ومجدي حسنين طه موجه إنجليزي وسناء إبراهيم مشرف موجه عربي وناهد السيد بدوى موجه شرعي وسعاد بكير شيخ معهد الشعراوى ونجوى متولى محمد بمعهد القويرى الابتدائي ومرفت السيد إسماعيل بمعهد القويرى ومنى أنور عبدالسلام بمعهد الصادق عرجون وسعد محمود قنعر بمعهد مدحت لطفى غازى وسعيد عبدالستار بمعهد بنين الورديان وقبارى إبراهيم محمود بمعهد أحمد عرابى وإيمان سيد أحمد عبده بمعهد أبوقير الابتدائي ومنى عبدالمجيد محمد بمعهد الفتح المبين.

كما شملت القائمة هدى محمد أحمد بمعهد السيوف وماجدة كمال ضرار بمعهد السيوف وأحمد محمد شريدح بمعهد بنين محمد رجب وإيمان على منصور بمعهد الشعراوى وإيمان احمد كمال بمعهد الفتح المبين.

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