شكرا لقرائتكم خبر عن محطة تحلية مياه جديدة بتكلفة 300 مليون جنيه بمدينة القصير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم البدء في انشاء محطة تحلية جديدة بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم بمدينة القصير، بتكلفة تزيد عن 300 مليون جنيه، وذلك لتخفيف المعاناة عن أهالي مدينة القصير للتغلب على مشكلة سد العجز في الحصة وضعف المياه بالمدينة التي يصل عدد سكانها لأكثر من 65 ألف نسمة.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر، أنه تم بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج إنشاء محطة تحلية جديدة، على أن يتم البدء في إنشاءها الشهر الجاري كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفة كمية الضخ في المرحلة المستقبلية.

وأضاف البيان، أن محطة التحلية القديمة بالقصير تعمل بطاقة 7000 آلاف متر مكعب في اليوم، وأنه جار العرض على محافظ البحر الأحمر لتخصيص قطعة الأرض لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطعة الملاصقة لمحطة التحلية القائمة حالياً لإنشاء محطة تحلية جديدة.