شكرا لقرائتكم خبر عن 106 سنة.. وفاة أكبر معمر في مستشفيات العزل بـ«دمنهور التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العطار، حفيد الحاج إبراهيم العطار، 106 سنة، أكبر معمر في مستشفيات العزل، إن جده توفى فجر الأحد بعد نقله لغرفة العناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمى.

وأوضح الدكتور أيمن الطيار، مسؤول العزل بمستشفى دمنهور التعليمى، إنه بدأت حوالى الساعة العاشرة مساءًا تظهر بدأ في الدخول في مرحلة غياب عن الوعى، بوادر جلطة في جانبه الأيسر، ونقلناه لعمل أشعة مقطعية لمتابعة إحتمالية أن يكون هناك نزيف من تأثير أدوية السيولة، وتم نقله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعى، إلا أنه توفى حولى الثالثة فجر الأحد.

والعطار هو من مواليد شهر أغسطس من عام 1914، وأنجب 8 أولاد من زوجته الوحيدة التي لم يتزوج غيرها، ويبلغ عدد أفراد أسرته من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد يصل إلى أكثر من 120 شخص، مشيرًا إلى أنهم يقيمون بقرية الصفاصف التابعة لمركز دمنهور، وأن جده كان معزول في المنزل بعد إصابته بالفيروس، إلا أنه تم نقله إلى المستشفى بعد ظهور مشاكل في التنفس عليه، وتم حجزه بمستشفى دمنهور التعليمى.