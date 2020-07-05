شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 74,035

تعافي 20,103

وفيات 3,280

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