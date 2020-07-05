شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فنادق البحر الأحمر» يتوقع عودة العمل بشكل كامل في أكتوبر ونوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع علاء عاقل، رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر، عودة جميع فنادق البحر الأحمر للعمل مجددا خلال أكتوبر ونوفمبر، لكن بنسب إشغال ضعيفة.

وقال عاقل، في مقابلة مع رويترز: «هناك 149 فندقا حصلوا على شهادة استيفاء الضوابط العامة للترخيص باستقبال الزائرين الصادرة من وزراتي السياحة والصحة، وتجري معاينة 49 فندقا آخر».

وتسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى توقف شبه تام لقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري، لكن تقرر في الآونة الأخيرة السماح للفنادق بالعمل من جديد مع خفض نسب الإشغال إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع الشهر الحالي.

وقال عاقل: «مطار الغردقة استقبل في وقت سابق أول رحلة لاستئناف السياحة الخارجية من أوكرانيا. ونتوقع تدفق رحلات من أوكرانيا وقازاخستان وبلجيكا خلال الشهر الجاري، على أن تعود السياحة الإيطالية لفنادق البحر الأحمر في شهر أغسطس والألمان في سبتمبر بإذن الله».

ويبلغ عدد الفنادق المطلة على ساحل البحر الأحمر بمصر 252 فندقا بطاقة تزيد على 70 ألف غرفة فندقية.

وتابع عاقل «بداية من مارس وأبريل 2021 نتوقع عودة نسب الإشغالات بالفنادق إلى معدلاتها الطبيعية».

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