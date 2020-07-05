شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر تصريح دفن رجاء الجداوي.. يكشف سنها الحقيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية مطلعة إنه تم الانتهاء من مراسم تغسيل وتكفين الفنانة رجاء الجداوي، بعد أن وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا»، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بأبوخليفة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من مراسم الغسل والتكفين الشرعي حسب تعاليم الدين الإسلامي، على أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الفنانة داخل مستشفي العزل بأبوخليفة، بعد تكفينها بطريقة مخصصة لحالات الوفاة من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

ومن المنتظر وصول أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة لتسلم الجثمان ونقله إلى مقابر السيدة عائشة بالقاهرة ليتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

شهادة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

وحصلت «المصري اليوم» على تصريح الدفن الخاص بجثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي «نجاة على حسن الجداوي»، والذي كشف أن عمرها 86 عاما، وليس 82 عاما كما هو متداول.

وشمل التصريح نقلها لإتمام مراسم الدفن بمقابر السيدة عائشة.

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