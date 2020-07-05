شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: افتتاح متحف المركبات الملكية خلال شهر وأعمال الترميم أحيته من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن أعمال الترميم لمتحف المركبات الملكية اوشكت على الانتهاء، لافتا إلى أنه من المتوقع افتتاحه خلال شهر، مشيرا إلى أن فتح المتحف سيكون اضافة كبيرة للقطاع الأثرى.

وأشار العنانى، خلال تفقده أعمال الترميم بالمتحف، إلى أن المتحف كان مغلق وشهد فترات اهمال كبيرة لمحتوياته، منوها إلى أنه تمت خلال العام الماضى عملية تطوير شاملة حيث تم احياء المتحف من جديد، شاكرا العاملين على إخراج المتحف بهذا الشكل.

وناشد العنانى المصريين بزيارة المواقع الاثرية ومتاحف بلدهم للاستمتاع بها والتعرف على تاريخهم وحضارتهم، لافتا إلى أنه سيتم فتح عدد كبير من المتاحف المغلقة خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى قصر البارون الذى تم فتحه للزيارة خلال الأيام الماضية.

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ويشهد متحف المركبات الملكية ببولاق عملية تطوير وترميم شاملة، وكان مشروع الترميم بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات حتي استأنفت الأعمال فعليا في عام 2017 حيث شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية.

وتشمل عمليات الترميم تجهيز قاعات العرض الخاصة به وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة، بالإضافة إلي معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة.

كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت وخاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافتيريا ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.