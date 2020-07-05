شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك سيارة إسعاف تقل جثمان رجاء الجداوى إلى القاهرة بعد انتهاء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ قليل، بدء تحرك جثمان الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى، بعد إنتهاء آداء صلاة الجنازة عليها، وذلك بحضور أفراد أسرتها والطاقم الطبى بالمستشفى، حيث تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل جثمان من المستشفى بعد آداء صلاة الجنازة عليها بمستشفي أبو خليفة، حيث من المقرر أن يتم آداء الصلاة عليها مرة أخرى في مقابر البساتين في القاهرة.

وكان قد وصل كل من أميرة حسن مختار الإبنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، وزوجها محمد هندى رجل الأعمال وحفيدتها روضة، والذين حضروا للمستشفى لتسلم جثمانها، بعد الإنتهاء من الإجراءات وتأدية صلاة الجنازة على والدتها فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، ودخلوا للمستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

ومن المقرر أن تؤدى الأسرة صلاة الجنازة علي الراحلة رجاء الجداوى، كذلك فى مقابر البساتين بالقاهرة مكان دفنها، وذلك بعد وفاتها داخل المستشفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا منذ 43 يوماً، حيث كشف الأطباء تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الفنانة القديرة داخل المستشفى وحالتها الصحية حتى وفاتها.

وقالت مصادر طبية فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أنه سيتم تأدية صلاة الجنازة على الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، بعد الإنتهاء من تغسيلها داخل المستشفى، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى مقابر الأسرة بالبساتين لدفنها هناك، كما كشفت المصادر عن حدوث للفنانة القديرة الراحلة إنخفاض فى نسبة الأكسجين فى الدم بسبب الجلطات المتواجدة بالرئة مما أدى لتوقف عضلة القلب، وكان يتم إعطاؤها أدوية لتفقد الوعى حتى تتحمل جهاز التنفس الصناعى الإختراقى داخل الرعاية المركزة بالمستشفى، مضيفاً أن الفنانة رجاء الجداوى تدهورت حالتها بصورة كبيرة فى الساعات الأخيرة نتيجة كثرة التجلطات على الرئتين وهو ما أدى لإنخفاض كبير بنسبة الأكسجين بالدم، وتوقفت عضلة القلب تماماً ولقيت ربها داخل المستشفى.

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وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.