شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم بمتحف المركبات الملكية استعدادا لافتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم، متحف المركبات الملكية ببولاق، للوقوف على مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم المتحف.

ويشهد متحف المركبات الملكية ببولاق عملية تطوير وترميم شاملة، وكان مشروع الترميم بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات حتي استأنفت الأعمال فعليا في عام 2017 حيث شملت إعادة تأهيل المبني و تدعيمه إنشائيا و ترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية.

وتشمل عمليات الترميم تجهيز قاعات العرض الخاصة به وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة، بالإضافة إلي معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة.

كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت و خاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافتيريا ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم عمل سيناريو عرض جديد للمتحف ليعرض المركبات الملكية الفريدة التي يقطنها وغيرها من الاكسسوارات المتنوعة الخاصة بها، وذلك من خلال 5 قاعات للعرض أولها قاعة الهدية والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة الي الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة من أهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلي الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس، ملحق بها قاعة للعرض المؤقت والمتغير.

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أما القاعة الثانية فهي قاعة العرض المكشوف التي ستعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلي والنصف آلي و هي عربات يجرها الخيول و يتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة و كانت مشهورة في تلك الوقت.

والقاعة الثالثة وتعتبر القاعة الرئيسية للمتحف ستضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزية والأعياد والمتنزهات وغيرها، بالإاضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك و ملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية.

والقاعة الرابعة ستضم الملابس الخاصة بسائقي الخيول أما القاعة الخامسة فسيعرض بها مجموعة من الإكسسوارات الخاصة التي كانت تستخدم لتزيين الخيول مثل الحدوة واللجام والسرج وغيرها.

جدير بالذكر، أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل و تمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد. ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات الآلي الكبرى