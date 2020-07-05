شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سيارة إسعاف لنقل جثمان رجاء الجداوى من مستشفى أبو خليفة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستقبلت مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ قليل، سيارة إسعاف مجهزة لنقل جثمان الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى من المستشفى بعد آداء صلاة الجنازة عليها بمستشفى أبو خليفة، ثم الصلاة عليها مرة أخرى في مقابر البساتين في القاهرة، بعد قليل.

وكان قد وصل كل من أميرة حسن مختار الإبنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، وزوجها محمد هندى رجل الأعمال وحفيدتها روضة، والذين حضروا للمستشفى لتسلم جثمانها، بعد الإنتهاء من الإجراءات وتأدية صلاة الجنازة فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، ودخلوا للمستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

ومن المقرر أن تؤدى الأسرة صلاة الجنازة علي الراحلة رجاء الجداوى، كذلك فى مقابر البساتين بالقاهرة مكان دفنها، وذلك بعد وفاتها داخل المستشفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا منذ 43 يوماً، حيث كشف الأطباء تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الفنانة القديرة داخل المستشفى وحالتها الصحية حتى وفاتها.

وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.