بسام راضى: السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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