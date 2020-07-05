شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة محطات كهربائية وأسواق بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، 4 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بتخصيص وإعادة تخصيص أراض لإقامة مشروعات بعدد من المحافظات.

وأصدر الرئيس القرار رقم رقم 266 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 26.79 فدان و85.53 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وأصدر الرئيس القرار رقم 267 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6.71 فدان و5.79 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

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كما أصدر الرئيس القرار رقم 268 لسنة 2020، ونص على تخصيص مساحة 5.35 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط مركز ديروط أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وأصدر الرئيس القرار رقم 269 لسنة 2020، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 10.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية (66/ 11 ك.ف) وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.