شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع دور محطة رأس سدر لبحوث الصحراء لخدمة أهالى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجان الفنية من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف الزيارات الميدانية على مواقع العمل والإنتاج والمحطات البحثية التابعة لوزارة الزراعة ، وذلك فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور نعيم مصيلحى رئيس المركز بضرورة الوقوف على دور المحطة فى نشاط الإنتاج الحيوانى والتوعية المستديمة لمربى الماشية من أهالى سيناء .

وقام المهندس حمدى عبدالرحمن مدير عام محطات سيناء بمركز بحوث الصحراء بزيارة تفقديه إلى محطه بحوث راس سدر بجنوب سيناء ، وقال إن الزيارة تضمنت أيضا متابعه القوافل الطبية التابعة للمركز ودور المحطة فى الإرشاد والتوسع فى زراعات البرسيم الحجازى والدخن كعلف أخضر للحيوانات علاوة على إنتاج الدريس والتبن لتغذيه الحيوانات الموجودة بالمحطة ومتابعه البحوث التى تجرى على هذه الحيوانات ومتابعه مشروع النهوض بإنتاجيه الإبل ومتابعه الولادات منهم كما تم التوسع فى زراعه الزيتون بالمحطة فى ظل ظروف الملوحة الشديدة للتربة ومتابعه إنتاجيه نخيل البلح بالمحطة ونجاح زراعه نخيل البرحى والمجدول بالمحطة.

كان الدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية بوزارة الزراعة والباحث الرئيسى للبرنامج التدريبى " التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية " قام بافتتاح أحد مراحل البرنامج التدريبى فى محافظة كفر الشيخ وذلك بحضور د سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة(sall)

وقال زغلول، إن البرنامج يهدف لإعداد كوادر من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك القطاع الخاص وبمستويات وظيفية متدرجة ومتنوعة من مستوى مديرين العموم بالمديريات والادارات بالمراكز الادارية والوحدات المحلية وكذلك مسئولى البيئة بالمحافظات المعنية ،من خلال رفع المهارات وبناء القدرات للعاملين بتلك المؤسسات لامتلاك مقومات الرصد والمتابعة والمساهمة فى اعداد استراتيجية التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية بالأقاليم المناخية فى مصر بداية من الإقليم المناخى (بحر ابيض متوسط) ممثلا لهذا الاقليم محافظة كفر الشيخ وكذلك الاقليم المناخى( شبه الصحراوية ) لمصر الوسطى ممثلا بمحافظتى بنى سويف والمنيا ، والاقليم المناخى الصحراوى بجنوب مصر وممثلا له محافظة أسوان .