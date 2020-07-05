شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب الفرق النهائية لتسكينهم قبل انطلاق الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، فتح المدينة طالبات بمصر الجديدة وتقسيمها لقطاعين أحدهما للطلاب والآخر للطالبات، وذلك لاستقبال طلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكليات جامعة عين شمس والمقيمين بالمدن الجامعية عن العام الجامعي الحالي 2019/2020، تزامنا مع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني للفرق النهائية بكليات الجامعة.

وبدأت المدن الجامعية فى استقبال الطلاب لتسكينهم استعدادا للامتحانات ، على أن يتحدد تسكين طلبة وطالبات الفرق النهائية بكلية الطب لاحقا بعد تحديد موعد وجدول الامتحانات .

و الإقامة ستكون وفق ضوابط وآليات وإقرار تسكين، وفي غرف فردية حرصا على سلامة الطلاب ، وتكون الإقامة أيضا خلال فترة التسكين بدون رسوم إقامة أو أي مصروفات وتكون مجانية بالكامل مع توفير سبل الإعاشة من إقامة وتغذية شاملة 3 وجبات ورعاية طبية ، وذلك حرصا من إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء المادية على الطلاب والطالبات

وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، عقد مؤخرا ، اجتماعاً طارئاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعمداء الكليات، لبحث كافة الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

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وأشاد الدكتور محمود المتينى بجهود إدارة الجامعة وكلياتها فى تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمبانى الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها، مؤكدا استمرار وتكثيف أعمال التعقيم بشكل دورى لضمان أعلى درجات السلامة، كما تم الاتفاق على أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات عبر المواقع الرسمية لكل كلية.

كما وجه الدكتور محمود المتينى بضرورة وسرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل، والتى من المقرر أن تبدأ ما بين 6 إلى 11 من يوليو المقبل و تنتهى فى الفترة من 15 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجامعى الحالى 2020، وذلك حسب احتياجات كل كلية لإقرارها ، وذلك لجميع الكليات اما بالنسبة لكلية الطب فتبدأ الامتحانات النهائية للسنة الرابعة بعد اجازه عيد الاضحى المبارك وتستمر الامتحانات تباعا حسب الجداول الذى ستعلن فى كلية الطب.