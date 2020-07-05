شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار للتموين بإضافة أنشطة لإحدى الجمعيات التعاونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار لقطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لاعضاء جمعية ضباط الشرطة العاملين للإدارة العامة للأندية وفنادق الشرطة محافطة القاهرة حيث تم اضافة نشاط الدخول فى ممارسات ومناقصات وتجهيز وجبات وأنشطة تعبئة وتغليف وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين، ويستقبل موقع "دعم مصر " طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية. Advertisements

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