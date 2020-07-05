شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر : تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع شقة بـ"الإسكان الاجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات دور أرضى بعمارات الإسكان الاجتماعي لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، حيث قام مالكو الوحدات بتحويلها لمحال تجارية بالمخالفة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالكيها.

وأوضح المهندس خالد شاهين أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارات الأحياء والنظافة والتنمية والأمن بالجهاز، وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، وأسفرت أيضاً عن رفع الإشغالات والتند الحديد والصاج أمام المحال والورش المخالفة بالشارع الفاصل بين المجاورات ٣٠و٣١و٣٣ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء والمجاورات بالمدينة بشكل يومى، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء علي جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات السلطة المختصة ببذل كل جهد ممكن للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.

كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، قد أكد أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ ربط خط المياه قطر 700 مم لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة من (A1 : A4) بمساره المتقاطع مع التوسعات الحالية لطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار المهندس خالد شاهين، إلى أنه تم تكثيف العمل بالمشروع خلال الأيام الماضية، واستغلال فترة إجازة العيد، نظراً لانخفاض معدلات الاستهلاك للحد الأدنى لتنفيذ الأعمال.

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وفى سياق متصل، أشار المهندس خالد شاهين، إلى أنه تم استغلال إجازة العيد أيضا لتطهير ورش جميع المبانى الخدمية، كما تم تعقيم وتطهير مبنى الجهاز ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس خالد شاهين ، أنه تم التنسيق بين الإدارة الطبية وإدارة الأمن بالجهاز، لمتابعة قياس درجات الحرارة للعاملين و العملاء المترددين عند البوابات والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية طوال فترة العمل من أجل منع انتشار الفيروس، خاصة مع عودة العمل بكامل طاقته، كما تم تشكيل لجنة للمرور على كافة الإدارات بالجهاز لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم و صحتهم.