شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر يتوقع عودة الفنادق كاملة فى أكتوبر-نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر عودة جميع فنادق البحر الأحمر للعمل مجددا خلال أكتوبر ونوفمبر.
وقال علاء عاقل في مقابلة مع رويترز "هناك 149 فندقا حصلوا على شهادة استيفاء الضوابط العامة للترخيص باستقبال الزائرين الصادرة من وزراتي السياحة والصحة، وتجري معاينة 49 فندقا آخر".
وقال عاقل إن "مطار الغردقة استقبل في وقت سابق أول رحلة لاستئناف السياحة الخارجية من أوكرانيا".
"نتوقع تدفق رحلات من أوكرانيا وقازاخستان وبلجيكا خلال الشهر الجاري، على أن تعود السياحة الإيطالية لفنادق البحر الأحمر في شهر أغسطس والألمان في سبتمبر بإذن الله".
يبلغ عدد الفنادق المطلة على ساحل البحر الأحمر 252 فندقا بطاقة تزيد على 70 ألف غرفة فندقية.
وتابع عاقل "بداية من مارس وأبريل 2021 نتوقع عودة نسب الإشغالات بالفنادق إلى معدلاتها الطبيعية".
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