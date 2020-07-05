شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات يواصلون أداء امتحانات العملى وسط إجراءات الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات العملية لهم والتى انطلقت منذ 27 يونيو الماضى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وسط اجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وتشهد اللجان تسليم الطلاب كمامات وجاونتات وقفازات مع حدوث تباعد بينهم وبين بعضهم داخل اللجان مع قياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخولهم لجان الامتحانات للاطمئنان من عدم وجود أى أعراض كورونا.

وكان قد أدى 172 ألف و525 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 137 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1312 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.



أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعقيم جميع اللجان والحجرات والمعامل والورش، وتوفير 3 أجهزة كواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للعاملين والطلاب أثناء دخولهم اللجنة، وتسليم الطلاب كمامة قطنية وأخري بلاستيكية (فيس شيلد) لجميع الطلاب، وتسليمهم جوانتي للطلاب والمشاركين في اللجان يوميا أثناء الامتحانات العملية، كما تم توفير مجموعة من المطهرات داخل اللجنة لاستخدامها طوال فترة الامتحانات العملية.



وتنطلق الامتحانات فى العاشرة صباحا، فى أيام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة، حفاظا على أبنائنا الطلاب وعدم التكدس والتجمعات الكبيرة وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم الاثنين 20/7/2020.

