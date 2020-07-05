شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يطالبون بالنزول بدرجات تنسيق الثانوى العام للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمحافظات بالنزول بدرجات تنسيق الثانوى العام للعام الدراسى المقبل،2020،2021، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، 2019،2020، مؤكدين أن التنسيق ارتفع بشكل كبير بسبب حصول الطلاب على الدرجة النهائية فى الأبحاث والتى تم اعتمدها كبديل للامتحان التقليدى بسبب فيروس كورونا المستجد وتوقف الدراسة.

وتابع أولياء الأمور: هناك تفاوت فى درجات القبول من محافظة لأخرى رغم أن جميع الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية فى الترم الثانى، وبالتالى تعتمد بعض المحافظات فى تنسيقها على كثافة الفصول وأعداد طلاب الثانوية العامة فى الصف الثالث الثانوى، موضحين أنه يجب منح الفرصة للطلاب لدخول الثانوى العام بشكل عادى بحيث يتم النزول بالتنسيق إلى أقل من 230 درجة بدلا من 250 فى بعض المحافظات.

من جانبه قال محمد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن التنسيق يتم وفق إحصاء تكرارى للمجاميع والأماكن المتاحة، وكام طالب حاصل على مجموع كبير وبالتالى يتم التنسيق وفق هذه القواعد، لافتا إلى أن بعض الطلبة من الحاصلين على مجموع مرتفع يفضلون دخول نوعية أخرى من التعليم مثل المدارس الخاصة أو التعليم الفنى أو مدرسة السكة الحديد وفى هذه الحالة قد يتم النزول بدرجات التنسيق حسب الأماكن المتاحة فقط، قائلا: مش هنسيب فصول أو مدارس فارغة .

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021 ليكون بحد أدنى 254 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الادنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 224 درجة .



