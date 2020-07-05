حدث ليلاً| مفاوضات سد النهضة وغارات تستهدف قاعدة الوطية ومرشح جديد ضد ترامب



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الري: الخلاف في ملء السد وأيام الجفاف ولم يتم التطرق إلى حصص المياه

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن اجتماع مفاوضات سد النهضة كان على مدار 7 ساعات، موضحاً أن النقاط الخلافية واضحة للجميع، والجميع يعرفها من كثرة الحديث عنها، وكان هناك اجتماعات ثلاثية بخصوص النقاط الفنية والقانونية.

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انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، خروج 413 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات.

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القومي للمرأة: مكتب الشكاوى يتابع جروب الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن مكتب الشكاوى يتابع الجروب الخاص بالفتيات اللاتي تعرضن للتحرش منذ عمله ويتابع التطورات الخاصة به وعقب ذلك استقبلنا رسائل من البنات على كل مواقع المكتب.

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في مواجهة التحرش.. الأزهر للفتوى يصدر 9 توصيات تحد من الظاهرة البغيضة

أكد مركز الأزهر العالمى للرصد والافتاء الالكترونى، أن الإسلام سعى بمنظومته التشريعية والقيمية لإقامةِ مجتمعٍ فاضلٍ، تسودُه قِيَمُ العفَّةِ والطَّهارةِ، وتظلُّه شجرةُ الأخلاقِ الوارفةُ، مجتمعٌ يتجنب الموبقاتِ الأخلاقيةَ، والسلوكياتِ الخاطئةَ التي تضرُّ بالفرد والمجتمع على السَّواء.

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ترامب: لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل نهاية العام

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من الإنتصار على فيروس كورونا رغم الزيادة في معدل الإصابات اليومية.

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ولاية تكساس الأمريكية تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس الأمريكية يوم السبت عن أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بتسجيل 8 آلاف و 258 حالة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الحالات التي تستقبلها المستشفيات .

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غارات جوية تستهدف منظومات الدفاع الجوي التركية بقاعدة الوطية الليبية

استهدفت غارات جوية منظومات للدفاع الجوي التركي بقاعدة الوطية الليبية، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

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مقتل ١٥٠ شخصًا في الاحتجاجات الإثيوبية

أفاد موقع "العربية.نت" السعودي، مساء السبت، بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات الإثيوبية، التي اندلعت إثر مقتل مغني ثوري من عرقية الأورومو، بلغت ١٥٠ قتيلاً.

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الصحة العالمية: العالم سجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت رويترز.

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كاني ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر؛ أعلن كاني ويست مغني الراب الأمريكي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

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