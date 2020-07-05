شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عدده الصادر صباح الأحد، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثلت في تخصيص وإعادة تخصيص أراضي لإقامة مشروعات تنموية خدمية.

القرار الأول حمل رقم 266 لسنة 2020، ونص على غعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 26.79 فدان و85.53 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

القرار الثاني حمل رقم 267 لسنة 2020، ونص على إعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6.71 فدان و5.79 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

القرار الثالث حمل رقم 268 لسنة 2020، ونص على تخصيص مساحة 5.35 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط مركز ديروط أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

القرار الثاني حمل رقم 269 لسنة 2020، ونص على الموافق على إعادة تخصيص مساحاة 10.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهرباء (66/ 11 ك.ف)ئية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

Advertisements