شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يتبنى حالة أقدم شيال في مصر: هنوفر له أي عملية أو علاج يحتاجه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن لجنة الإسعافات الطبية التابعة للجنة الطبية لمجلس الوزراء لديها مجموعة لرصد الحالات المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc» المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن لجنة الرصد رصدت الحالة الصحية لعاطف كريم، أقدم شيال مصري، من خلال الإعلام، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع نجله.

وتابع: "عاطف كريم سيأتي صباح اليوم إلى مجلس الوزاراء فى الساعة العاشرة والنصف صباحًا لتقديم أوراقه وتوقيع الكشف الطبي عليه"، مضيف: «أي حاجة محتاجها أو عملية أو علاج هنوفره له».