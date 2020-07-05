شكرا لقرائتكم خبر عن «خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه».. نصيحة رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت منذ قليل الفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

كانت «الجداوي» قد أصيبت بالفيروس في مايو الماضي، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وحرصت بعد دخولها المستشفى على إجراء مداخلة هاتفية مع «راديو مصر»، لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية وتوجيه نصيحة لهم.

وقالت الجداوي، خلال المداخلة الهاتفية: «حبوا نفسكم وحبوا ولادكم وحبوا مصر وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده»، لافتة إلى أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل «لعبة النسيان» الذي عرض في رمضان، مستطردة أنها اضطررت للتصوير في ظل أزمة «كورونا» بسبب التزامها بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة.

كانت «الجداوي» قد أصيبت بالفيروس، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها مسلسل "لعبة النسيان"، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفيت متأثره بإصابتها بالفيروس.

ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمانها ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة، وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت ابنة الفنانة الراحلة قد كتبت قبل ساعات قليلة أن والدتها ما زالت في الرعاية المركزة وأن حالتها حرجة.

Advertisements