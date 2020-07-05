شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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وشهد أمس السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث ساد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.