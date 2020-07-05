شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غُسل جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى فى رعاية العزل بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن أحدى الممرضات بالمستشفى بدأت الآن فى غُسل الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، أثناء تواجدها على سريها فى العزل الصحى، وليس فى مغسلة المستشفى.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الممرضة "فتحية والتى تقوم بتغسيل الفنانة الراحلة، هى من كانت تتابع الحالة الصحية للفنانة مع الطاقم الطبى، وكانت الفنانة رجاء الجداوى، تحبها وترتاح لوجودها معها فى الرعاية.

وتوفيت صباح اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوى، بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقالت أميرة حسن مختار، الأبنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، إن آخر تحليل "pcr"، لوالدتها ظهرت نتيجتها مساء السبت، وأثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكدت أميرة مختار فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن والدتها سوف تدفن اليوم فى القاهرة، وليست مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد.

وأكدت الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها فى طريقها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، لاستلام جثمان والدتها والتى سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائى بأحدى مقابر القاهرة.

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وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، وبعد 43 يومًا من إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رجاء الجداوى، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 4 مسحات تحاليل"pcr"، كانت الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت منذ أسبوعين، وظهرت نتيجته، إيجابية، والمسحة الرابعة والأخيرة، كنت مساء أمس وظهرت نتيحته أيضًا إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.