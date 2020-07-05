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رحلة الفنانة رجاء الجداوى مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الوفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” بالتواريخ تطوارات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى التى وافتها المنية صباح اليوم ، وذلك منذ إعلان إصابتها بفيروس كرونا المستجد حتى إعلان رحيلها.

 

فى 23 مايو أعلنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى إصابتها بفيروس كورونا.

 

فى 24 مايو تم إجراء أول تحليل للفنانة الراحلة داخل المستشفى والذى أثبت إيجابية الحالة.

 

فى 26 مايو طمأنت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين بتسجيل صوتى كما تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

فى 28 مايو خرجت أول شائعة حول وفاة رجاء الجداوى قبل أن تدلى بتصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قالت فيها  أنها حزينة من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها والتى أصابتها بضيق شديد بسبب وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر، ودعت الله أن يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق.

 

فى 31 مايو كشفت ابنه الفنانة الراحلة عن أن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن درجة حرارتها وصلت إلى 38.5 درجة.

 

فى يوم 2 يونيو تم نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

 

 

فى 4 يونيو كشف مصدر طبى عن تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية .

 

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فى 7 يونيو تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى رعاية عزل الإسماعيلية

يوم 12 يونيو ظهرت إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

17 يونيو قال مصدر طبى أن رجاء الجداوى تعانى من مشاكل فى التنفس ومازالت فى العناية.

 

19 يونيو إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها.

 

يوم 21 يونيو تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى.

 

فى 25 يونيو مستشفى العزل بالإسماعيلية: رجاء الجداوى فاقدة للوعى ونسبة الأكسجين بالدم 55%.

 

فى 29 يونيو تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 37 يومًا فى العزل الصحى.

 

فى 3 يوليو تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 41 يوما فى العزل الصحى.

 

فى 5 يوليو وفاة الفنانة رجاء الجداوى بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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