مصر | بعد رحلة قانونية طويلة.. تقاعد نائب رئيس مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 08:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد رحلة قانونية طويلة.. تقاعد نائب رئيس مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وخلال فترة عمله بمجلس الدولة، كان بمثابة الحكم العدل، حرص على تطبيق أحكام القانون لسيادة العدالة، وأرسى العديد من المبادئ القانونية الهامة.

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وفي سياق آخر، أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حكما مهما، بشأن الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوي

وقال صبري، في الدعوى، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عامًا، حيث ضربت القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

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وأضاف: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة BBC، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبدالناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".

وتابع المحامي، أن القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.

وكانت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، والتي يرأسها المستشار محمد حجازي، تضم في عضويتها المستشارين حماد مكرم، جمعة الجنزورى، خالد رافت، تامر عبدالله، مصطفى الأبي، إمام نور الدين، ياسر صفوت، ومجدى العجرودى، ومجدى الجارحى، نواب رئيس مجلس الدولة.

ومن أهم الأحكام التي أصدرها، مبدأ قضائي مفاداه حق الكفيف استيراد سيارة معفاة جمركيًا يقودها له الغير، وتضمن الحكم استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، وكامل سليمان، مجدي الجارحي، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.