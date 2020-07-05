أخبار مصر | تمهيدا لعودة الصلاة به.. انطلاق عملية التعقيم في مسجد الحسين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 08:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تمهيدا لعودة الصلاة به.. انطلاق عملية التعقيم في مسجد الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، بإعادة تقييم الوضع في مسجد الإمام الحسين، بعد بدء عملية تعقيم واسعة في المسجد، تمهيدا لفتحه مرة أخرى.

وكلّف "جمعة"، كلا من الشبخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد بتقييم الوضع على أرض الواقع من جهة.

كما كلّف الشيخ خالد خضر مدير أوقاف القاهرة بعقد اجتماع عاجل مع جميع الأئمة والعاملين بالمسجد وتكليف أحد رؤساء الأقسام بالمديرية بالإشراف المباشر على المسجد وتكثيف المتابعة عند افتتاح المسجد، ورفع تقرير عاجل ومشترك، بما يضمن عدم تكرار الخطأ الذي أدي إلى غلق المسجد.

الأوقاف: انطلاق الدورة الأولى للتدريب عن بعد

في سياق منفصل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق فعاليات الدورة الأولى للتدريب عن بعد والتي تبدأ غدًا الأحد وتستمر لمدة شهر كامل لعدد 400 إمام، وسيكون الأسبوع الأول لمحافظتي القاهرة وأسيوط لعدد مائة إمام.

وأوضحت الوزارة أن المحاضرة الأولى ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في شرح كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية مع فتح حوار مع المتدربين حول موضوعات هذا الكتاب.

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والكتاب يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غايتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية فيه.

يقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

ويكشف الكتاب أن بعض علمائنا الأوائل قد تنبهوا إلى أهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير، وبين النص وشروحه، وكانوا أوضح رؤية، وأكثر وعيا وشجاعة وإقدامًا على التجديد من كثير من علماء عصرنا.

كما يؤكد الكتاب أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مجتزأة للتراث بما يخدم أيدلوجيتها، متجاهلين كثيرا من الآراء الواعية المستنيرة التي تتحتم علينا أن ننقب عنها وأن نقف عندها بأناة، بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة وقراءتها الانتقائية المغرضة من جهة،ويضيء لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبًا كبيرًا من آفاقه الواسعة من جهة أخرى.

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، وفي حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد على جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا بإذن الله تعالى.

ويأتي ذلك نظرًا لظروف انتشار فيروس كورورنا، وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس.