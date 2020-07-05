شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بكت رجاء الجداوي أمام السيسي قبل عامين؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أواخر عام 2018، حضر الرئيس عبجدالفتاح السيسي احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف»، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي وقدمتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت منذ قليل متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسي على توجيه كلمة لفنانة رجاء الجداوي، وقال لها: «أستاذة رجاء أنا بشكرك جدًا جدًا.. وربنا يديكي الصحة ويكرمك.. وهتفضلي طول عمرك شيك جدًا».

وتابع الرئيس: «اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة».

وبكت الفنانة الراحلة على المسرح، وردت على الرئيس بقولها: «أنا أخذت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدًا يا فندم».

كانت الجداوي قد توفيت الأحد داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وأصيبت الجداوي بالفيروس، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها مسلسل لعبة النسيان، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفيت متأثره بإصابتها بالفيروس.

ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمانها ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة، وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كانت ابنة الفنانة الراحلة قد كتبت قبل ساعات قليلة أن والدتها ما زالت في الرعاية المركزة وأن حالتها حرجة.