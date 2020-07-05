شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفيت منذ قليل الفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.
كانت «الجداوي» قد أصيبت بالفيروس، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفيت متأثره بإصابتها بالفيروس.
ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمانها ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.
وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة، وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
كانت ابنة الفنانة الراحلة قد كتبت قبل ساعات قليلة أن والدتها ما زالت في الرعاية المركزة وأن حالتها حرجة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
74,035
-
تعافي
20,103
-
وفيات
3,280
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.