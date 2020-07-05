شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت منذ قليل الفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

كانت «الجداوي» قد أصيبت بالفيروس، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفيت متأثره بإصابتها بالفيروس.

ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمانها ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة، وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت ابنة الفنانة الراحلة قد كتبت قبل ساعات قليلة أن والدتها ما زالت في الرعاية المركزة وأن حالتها حرجة.

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